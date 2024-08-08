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Скандальний екс-вінгер "Шахтаря" повернувся в УПЛ

Київ, Четвер 08 серпня 2024 11:59
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Скандальний екс-вінгер "Шахтаря" повернувся в УПЛ Фото: Владислав Вакула залишиться в Прем'єр-лізі (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний виконавець Владислав Вакула змінив закарпатський "Минай" на луганську "Зорю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний українець змінив першоліговий колектив на лави команди української Прем'єр-ліги. Він став другим після Тимура Корабліна футболістом, який переїхав за маршрутом Закарпаття – Київ.

Вакула виступатиме за "Зорю". Терміни контракту наразі невідомі. Луганці нібито віддали за дует виконавців орієнтовно 200 тисяч євро. Обидва футболісти не допомогли "Минаю" відновити прописку в УПЛ у рамках перехідного турніру, де поступилися столичному "Лівому Берегу".

Вакула провів у складі закарпатців півроку. За цей час він зіграв 17 поєдинків, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Раніше він захищав кольори одеського "Чорноморця", житомирського "Полісся", полтавської "Ворскли", донецького "Шахтаря", "Маріуполя", кам'янської "Сталі".

У час перебування на контракті з "гірниками" кілька разів відзначився витівками поза футбольним полем. Зокрема, в пресі регулярно циркулювала інформація щодо проблем Вакули з режимом, а в 2021 році він потрапив у ДТП в Маріуполі.

До слова, раніше "Зоря" продала оборонця Батагова в чемпіонат Туреччини.

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