Оборонець олімпійської збірної України перейшов у чемпіонат Туреччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah .

22-річний українець продовжить кар'єру в Суперлізі Туреччини. Оборонець потрапив до заявки "бордово-синіх" на Лігу Європи.

Батагов уклав із "Трабзонспором" контракт на 4 роки. Трансфер коштував турецькому клубу орієнтовно 1,8 млн євро. У новій команді центрбек виступатиме під 44-м номером.

Вихованець "Дніпра" Батагов дебютував на професіональному рівні в складі рідної команди в сезоні 2017/18. Пізніше він захищав кольори "Дніпра-1" та луганської "Зорі". Виступав за збірні України всіх рівнів, окрім національної команди.

Що відомо про "Трабзонспор"

Заснований у 1967 році клуб, головний конкурент великої трійки турецьких клубів. Прізвиська – "бордово-сині", "чорноморські шторми".

Семиразовий чемпіон Туреччини, 9-разовий володар Кубка Туреччини та 10-разовий володар Суперкубка Туреччини. Виходив до 1/8 фіналу Кубка чемпіонів (1976/77), Кубка УЄФА (1991/92, 1994/95) та Кубка кубків (1992/93, 1995/96). У минулому сезоні "бордово-сині" фінішували на 3-й сходинці.

Із 2020 року (з перервами) з командою працює Абдуллах Авджі. Капітан команди – воротар збірної Туреччини Угурджан Чакир.