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Скандальный экс-вингер "Шахтера" вернулся в УПЛ

Киев, Четверг 08 августа 2024 11:59
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Скандальный экс-вингер "Шахтера" вернулся в УПЛ Фото: Владислав Вакула останется в Премьер-лиге (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий исполнитель Владислав Вакула сменил закарпатский "Минай" на луганскую "Зарю".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний украинец сменил перволиговый коллектив на ряды команды украинской Премьер-лиги. Он стал вторым после Тимура Кораблина футболистом, переехавшим по маршруту Закарпатье – Киев.

Вакула будет выступать за "Зарю". Сроки контракта пока неизвестны. Луганчане якобы отдали за дуэт исполнителей ориентировочно 200 тысяч евро. Оба футболиста не помогли "Минаю" возобновить прописку в УПЛ в рамках переходного турнира, где уступили столичному "Левому Берегу".

Вакула провел в составе закарпатцев полгода. За это время он сыграл 17 поединков, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи. Ранее он защищал цвета одесского "Черноморца", житомирского "Полесья", полтавской "Ворсклы", донецкого "Шахтера", "Мариуполя", каменской "Стали".

Во время пребывания на контракте с "горняками" несколько раз отличился выходками вне футбольного поля. В частности, в прессе регулярно циркулировала информация о проблемах Вакулы с режимом, а в 2021 году он попал в ДТП в Мариуполе.

К слову, ранее "Заря" продала защитника Батагова в чемпионат Турции.

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