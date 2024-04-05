Скандальний екс-тренер "Динамо" залишився без роботи після бійки з фанатами
Білоруський фахівець Олександр Хацкевич покинув посаду головного тренера "Заглембє" з польського Сосновця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
50-річний тренер не зміг покращити турнірне становище сілезців. Замість нього з командою працюватиме місцевий спеціаліст Марек Сагановскі.
Хацкевич очолив "Заглембє" в середині січня. Його появу в лавах аутсайдера польського Дивізіону I тоді пов'язали з переходом клубу під контроль заснованика агентства ProStar Вадима Шаблія. Згодом у Сосновєц приїхали новачки, зокрема й три українці.
Однак, результати "Заглембє" Хацкевич покращити не зумів. Із ним на чолі сілезці програли 4 матчі польської першості, а ще два звели внічию. Натомість підопічні білоруса анонімно нарікали на методи роботи фахівця.
У середу фанати приїхали на тренування сілезців, щоб висловити невдоволення турнірною ситуацією "Заглембє". Словесний конфлікт із командою переріс у бійку. Хацкевич нібито отримав удар в обличчя і ще кілька випадів ногами по тілу, але згодом спростував цю інформацію.
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