Скандальний екс-тренер "Динамо" залишився без роботи після бійки з фанатами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

50-річний тренер не зміг покращити турнірне становище сілезців. Замість нього з командою працюватиме місцевий спеціаліст Марек Сагановскі.

Хацкевич очолив "Заглембє" в середині січня. Його появу в лавах аутсайдера польського Дивізіону I тоді пов'язали з переходом клубу під контроль заснованика агентства ProStar Вадима Шаблія. Згодом у Сосновєц приїхали новачки, зокрема й три українці.

Однак, результати "Заглембє" Хацкевич покращити не зумів. Із ним на чолі сілезці програли 4 матчі польської першості, а ще два звели внічию. Натомість підопічні білоруса анонімно нарікали на методи роботи фахівця.

У середу фанати приїхали на тренування сілезців, щоб висловити невдоволення турнірною ситуацією "Заглембє". Словесний конфлікт із командою переріс у бійку. Хацкевич нібито отримав удар в обличчя і ще кілька випадів ногами по тілу, але згодом спростував цю інформацію.