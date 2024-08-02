Скандальні вибори у Венесуелі: США визнали переможцем опонента Мадуро

Американський чиновник при цьому привітав від імені Вашингтона венесуельський народ "за його участь у президентських виборах 28 липня, незважаючи на значні виклики".

За його словами, на виборах проголосували щонайменше 12 мільйонів венесуельців.

"На жаль, обробка цих голосувань і оголошення результатів контрольованою Мадуро Національною виборчою радою (CNE) були глибоко помилковими, що призвело до оголошених результатів, які не відображають волю народу Венесуели", - йдеться в заяві Блінкена.

Держсекретар США зазначив, що швидке оголошення даною радою Мадуро переможцем "прийшло без жодних підтверджуючих доказів", і досі не були опубліковані офіційні дані щодо підрахунку голосів "незважаючи на неодноразові заклики венесуельців і міжнародної спільноти зробити це".

Блінкен додав, що демократична опозиція опублікувала понад 80% підсумків голосування, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі.

"Ці таблиці підрахунку свідчать про те, що Едмундо Гонсалес Уррутіа отримав найбільше голосів на цих виборах із нездоланною перевагою. Незалежні спостерігачі підтвердили ці факти, і цей результат також був підтверджений екзит-полами в день виборів і швидкими підрахунками", - розповів американський чиновник.

За його словами, Штати за кілька днів після виборів "провели широкі консультації з партнерами та союзниками по всьому світу, і хоча країни використовували різні підходи у відповідь, жодна не дійшла висновку, що Ніколас Мадуро отримав найбільше голосів на цих виборах".

"Враховуючи переконливі докази, для Сполучених Штатів і, що найважливіше, для венесуельського народу стає очевидним, що Едмундо Гонсалес Уррутія набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня", - заявив Блінкен.

Держсекретар США привітав Гонсалеса з успішною кампанією. На його думку, зараз настав час для венесуельських сторін "почати обговорення щодо поважного, мирного переходу" влади відповідно до місцевого законодавства та волі народу.

Скандальні вибори у Венесуелі та протести

Нагадаємо, нещодавно у Венесуелі розпочалися протести через результати президентських виборів, на яких влада заявила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро із результатом у 51%.

Венесуельська опозиція каже про фальсифікації при підрахунку голосів. Протестувальники вимагали від Мадуро визнати поразку. Міжнародні спостерігачі та Центр Картера заявили, що голосування не відповідало міжнародним вимогам чесності.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що Євросоюз не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.

А 1 серпня сам Мадуро закликав підконтрольний суд переглянути результати виборів у Венесуелі

Детальніше про вибори у Венесуелі та масові протести там - читайте у матеріалі РБК-Україна.