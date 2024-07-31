ua en ru
Ср, 31 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС не визнає результатів виборів у Венесуелі, поки не отримає протоколи, - Боррель

Середа 31 липня 2024 12:37
UA EN RU
ЄС не визнає результатів виборів у Венесуелі, поки не отримає протоколи, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, тоді як венесуельська опозиція опублікувала зовсім інші результати.

"Це додаткова причина не визнавати результати доти, доки вони не будуть повністю і незалежно перевірені", - заявив Боррель.

Він додав, що Євросоюз ухвалить рішення про можливі подальші кроки тільки після того, як стануть відомі повні результати.

Вибори у Венесуелі

Виборча комісія Венесуели оголосила, що президент Ніколас Мадуро отримав 51% голосів на виборах у неділю, що дає йому змогу продовжити соціалістичне правління. Однак опитування громадської думки показували, що опозиція може бути переможцем.

У вівторок у Венесуелі відбулися протести, на яких демонстранти вимагали від Мадуро визнати свою поразку. Головний міжнародний спостерігач заявив, що вибори не відповідають демократичним стандартам.

У відповідь на протести уряд назвав їх спробою перевороту. Центр Картера, який спостерігав за виборами, заявив, що голосування не відповідало міжнародним вимогам чесності.

Детальніше про вибори у Венесуелі та масові протести в країні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венесуела Євросоюз Жозеп Боррель
NEWS
Ворог тисне. Чому деякі села знову захоплені і чи здатна РФ на великий рух
Ворог тисне. Чому деякі села знову захоплені і чи здатна РФ на великий рух
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична