ЄС не визнає результатів виборів у Венесуелі, поки не отримає протоколи, - Боррель
Європейський союз не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, тоді як венесуельська опозиція опублікувала зовсім інші результати.
"Це додаткова причина не визнавати результати доти, доки вони не будуть повністю і незалежно перевірені", - заявив Боррель.
Він додав, що Євросоюз ухвалить рішення про можливі подальші кроки тільки після того, як стануть відомі повні результати.
Вибори у Венесуелі
Виборча комісія Венесуели оголосила, що президент Ніколас Мадуро отримав 51% голосів на виборах у неділю, що дає йому змогу продовжити соціалістичне правління. Однак опитування громадської думки показували, що опозиція може бути переможцем.
У вівторок у Венесуелі відбулися протести, на яких демонстранти вимагали від Мадуро визнати свою поразку. Головний міжнародний спостерігач заявив, що вибори не відповідають демократичним стандартам.
У відповідь на протести уряд назвав їх спробою перевороту. Центр Картера, який спостерігав за виборами, заявив, що голосування не відповідало міжнародним вимогам чесності.
Детальніше про вибори у Венесуелі та масові протести в країні - у матеріалі РБК-Україна.
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