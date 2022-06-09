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Скандальная приватизация "Большевика": объявлены первые подозрения оценщикам

Фото: двое оценщиков "Большевика" получили подозрения (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Прокуратура сообщила о подозрении двум оценщикам столичного завода "Большевик". По данным следствия, они занизили его стоимость на более 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подозреваемые в 2021 году по предварительному сговору между собой составили и выдали поддельный отчет об оценке имущества.

Таким образом, он стал основанием для приватизации столичного завода "Большевик" по заниженной на более миллиарда гривен стоимости.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется ГБР.

Напомним, что в январе стало известно, что суд арестовал 100% акций завода "Большевик".

Ранее сообщалось, что "Большевик" продали с аукциона за более 1,4 млрд грн в прошлом году в октябре.

Подробнее об этом деле читайте в материале РБК-Украина "Расследования и аресты. Кому выгодно отменить продажу "Большевика".

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