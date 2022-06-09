Скандальна приватизація "Більшовика": оголошено перші підозри оцінювачам

Як розповіли у прес-службі відомства, підозрювані у 2021 році за попередньою змовою між собою склали та видали підроблений звіт про оцінку майна.

Таким чином, він став підставою для приватизації столичного заводу "Більшовик" за заниженою на понад мільярд гривень вартістю.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ДБР.

Нагадаємо, що в січні стало відомо, що суд арештував 100% акцій заводу "Більшовик".

Раніше повідомлялося, що "Більшовик" продали з аукціону за понад 1,4 млрд грн торік у жовтні.

Детальніше про цю справу читайте в матеріалі РБК-Україна "Розслідування та арешти. Кому вигідно скасувати продаж "Більшовика".

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