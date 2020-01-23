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Скандальна екс-мер Слов'янська Штепа заявила про участь у місцевих виборах

Новини » Політика     23.01.2020 - 18:51
Скандальна екс-мер Слов'янська Штепа заявила про участь у місцевих виборах
Фото: Неля Штепа (УНІАН)

Штепа очолювала Слов'янськ у 2010 - 2014 роках

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яка звинувачується у сепаратизмі, заявила про участь у місцевих виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її слова в ефірі місцевого телеканалу "S-plus".

Повідомляється, що вона планує знову балотуватися на цю посаду восени 2020 року.

"Ті, хто сподівається, що мене закриють і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови, розслабтеся. Я подам, я встигну, ніхто мене не закриє, бо ця стаття неконституційна", - сказала Штепа.

Зазначимо, що Штепа очолювала Слов'янськ у 2010 - 2014 роках.

Як повідомляло РБК-Україна, Штепа отримала 3,6 тис. євро компенсації за порушення права на свободу за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Зазначимо, в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав порушення з боку України у справі Нелі Штепи. Суд визначив, що стосовно екс-мера Слов'янська були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, Штепу затримали 11 липня 2014, в СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року. Екс-мера Слов'янська інкримінували статті 110 (посягання на територіальну цілісність України) і 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Раніше Неля Штепа повідомляла, що планує знову очолити місто.

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