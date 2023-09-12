UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скандальна зірка "Ювентуса" впіймався на допінгу: як його покарають

Фото: Поль Погба під ризиком надовго залишитися без футболу (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник туринського "Ювентуса" та збірної Франції Поль Погба відсторонений через позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний хавбек провалив аналіз на вживання заборонених препаратів. Національний антидопінговий трибунал Італії провів тестування після поєдинку 1-го туру Серії А проти "Удінезе" (3:0).

У пробі Погба виявили метаболіти тестостерону неендогенного, тобто зовнішнього походження. Француз отримав три доби на те, щоб вимагати відкрити пробу B допінг-тесту. Якщо позитивний аналіз підтвердять, то хавбек може отримати дискваліфікацію на 4 роки.

Погба стартовий матч чемпіонату Італії провів на лаві запасних. Натомість він виходив на заміну після перерв у двох наступних матчах "Юве" – проти "Болоньї" (1:1) та "Емполі" (2:0). Результативними діями француз не відзначився.

Хто такий Поль Погба

Уродженець передміста Парижа, виховувався у "Торсі" та "Гаврі". У 16 років потрапив до академії англійського "Манчестер Юнайтед".

Дебютував за "червоних дияволів" у сезоні 2011/12. Далі відмовився підписати з МЮ новий контракт і безкоштовно перебрався в "Ювентус". Став лідером туринців і через 4 роки повернувся на "Олд Траффорд" за 105 млн євро. Однак, сповна проявити себе в лавах манкуніанців не зумів.

Перед сезоном 2022/23 знову повернувся до "Юве" вільним агентом. Фактично весь рік пропустив через травми. У колекції трофеїв – 4 Скудетто, Ліга Європи 2016/17, інші командні кубки. У складі збірної Франції став чемпіоном світу в 2018 році та тріумфував у Лізі націй 2020/21.

До слова, напередодні пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮвентусЧемпіонат Італії