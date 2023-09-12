Скандальна зірка "Ювентуса" впіймався на допінгу: як його покарають

30-річний хавбек провалив аналіз на вживання заборонених препаратів. Національний антидопінговий трибунал Італії провів тестування після поєдинку 1-го туру Серії А проти "Удінезе" (3:0).

У пробі Погба виявили метаболіти тестостерону неендогенного, тобто зовнішнього походження. Француз отримав три доби на те, щоб вимагати відкрити пробу B допінг-тесту. Якщо позитивний аналіз підтвердять, то хавбек може отримати дискваліфікацію на 4 роки.

Погба стартовий матч чемпіонату Італії провів на лаві запасних. Натомість він виходив на заміну після перерв у двох наступних матчах "Юве" – проти "Болоньї" (1:1) та "Емполі" (2:0). Результативними діями француз не відзначився.

Хто такий Поль Погба

Уродженець передміста Парижа, виховувався у "Торсі" та "Гаврі". У 16 років потрапив до академії англійського "Манчестер Юнайтед".

Дебютував за "червоних дияволів" у сезоні 2011/12. Далі відмовився підписати з МЮ новий контракт і безкоштовно перебрався в "Ювентус". Став лідером туринців і через 4 роки повернувся на "Олд Траффорд" за 105 млн євро. Однак, сповна проявити себе в лавах манкуніанців не зумів.

Перед сезоном 2022/23 знову повернувся до "Юве" вільним агентом. Фактично весь рік пропустив через травми. У колекції трофеїв – 4 Скудетто, Ліга Європи 2016/17, інші командні кубки. У складі збірної Франції став чемпіоном світу в 2018 році та тріумфував у Лізі націй 2020/21.