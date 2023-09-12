Скандальная звезда "Ювентуса" попался на допинге: как его накажут

30-летний хавбек провалил анализ на употребление запрещенных препаратов. Национальный антидопинговый трибунал Италии провел тестирование после поединка 1-го тура Серии А против "Удинезе" (3:0).

В пробе Погба обнаружили метаболиты тестостерона неэндогенного, то есть внешнего происхождения. Француз получил трое суток на то, чтобы потребовать открыть пробу B допинг-теста. Если положительный анализ подтвердят, хавбек может получить дисквалификацию на 4 года.

Погба стартовый матч чемпионата Италии провел на скамье запасных. Вместо этого он выходил на замену после перерывов в двух следующих матчах "Юве" – против "Болоньи" (1:1) и "Эмполи" (2:0). Результативными действиями француз не отличился.

Кто такой Поль Погба

Уроженец пригорода Парижа, воспитывался в "Торси" и "Гавре". В 16 лет попал в академию английского "Манчестер Юнайтед".

Дебютировал за "красных дьяволов" в сезоне 2011/12. Далее отказался подписать с МЮ новый контракт и бесплатно перебрался в "Ювентус". Стал лидером туринцев и через 4 года вернулся на "Олд Траффорд" за 105 млн евро. Однако сполна проявить себя в рядах манкунианцев не сумел.

Перед сезоном 2022/23 снова вернулся в "Юве" свободным агентом. Фактически весь год пропустил из-за травм. В коллекции трофеев – 4 Скудетто, Лига Европы 2016/17, другие командные кубки. В составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году и триумфовал в Лиге наций 2020/21.