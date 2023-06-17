Скандальна зірка НБА отримав тривалий бан за любов до зброї

НБА дискваліфікувала американця на 25 матчів регулярного чемпіонату. "Гріззліс" завчасно відсторонили оборонця відразу ж після появи нового скандального відео.

Комісар асоціації Адам Сільвер назвав тривожним дзвіночком рішення Моранта знову взятися за зброю після попереднього інциденту. На початку березня баскетболіст продемонстрував пістолет біля нічного клубу в передмісті Денвера. Тоді НБА покарала Моранта 8-матчевим баном.

"Молодь наслідуватиме поведінку Джа. За таких умов усунення на 25 ігор ми вважаємо доречним і надсилаємо чіткий сигнал – необачна та безвідповідальна поведінка зі зброєю є неприпустимою", – заявив Сільвер.

Під час дискваліфікації на Моранта накладуть низку обмежень. Зокрема, він не матиме права на участь у заходах під егідою асоціації. Також американець пропустить передсезонну підготовку з "Мемфісом".

Хто такий Джа Морант

Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс". Обраний "Мемфісом" на драфті НБА-2019 під другим номером.

У 2020-му був визнаний новачком року в асоціації. Торік же став гравцем із найбільшим прогресом НБА і потрапив у ростер Матчу всіх зірок. На професіональному рівні провів чотири сезони в складі "Гріззліс".

Кумир Моранта – плеймейкер "Кліпперс" Расселл Вестбрук. Захоплюється хіп-хопом, а на лівій руці зробив татуювання з написом beneath no one ("ні під ким"). Середні цифри в сезоні 2022/23 – 26 очок, 5.9 підбирань, 8 передач, 1.1 перехоплення за 32 хвилини на паркеті.