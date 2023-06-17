Скандальна зірка НБА отримав тривалий бан за любов до зброї

На значний відрізок прийдешнього сезону Національної баскетбольної асоціації випав із обойми "Мемфіс Гріззліс" плеймейкер Джа Морант. Він знову розмахував вогнепальною зброєю у соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.
НБА дискваліфікувала американця на 25 матчів регулярного чемпіонату. "Гріззліс" завчасно відсторонили оборонця відразу ж після появи нового скандального відео.
Комісар асоціації Адам Сільвер назвав тривожним дзвіночком рішення Моранта знову взятися за зброю після попереднього інциденту. На початку березня баскетболіст продемонстрував пістолет біля нічного клубу в передмісті Денвера. Тоді НБА покарала Моранта 8-матчевим баном.
"Молодь наслідуватиме поведінку Джа. За таких умов усунення на 25 ігор ми вважаємо доречним і надсилаємо чіткий сигнал – необачна та безвідповідальна поведінка зі зброєю є неприпустимою", – заявив Сільвер.
Під час дискваліфікації на Моранта накладуть низку обмежень. Зокрема, він не матиме права на участь у заходах під егідою асоціації. Також американець пропустить передсезонну підготовку з "Мемфісом".
Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс". Обраний "Мемфісом" на драфті НБА-2019 під другим номером.
У 2020-му був визнаний новачком року в асоціації. Торік же став гравцем із найбільшим прогресом НБА і потрапив у ростер Матчу всіх зірок. На професіональному рівні провів чотири сезони в складі "Гріззліс".
Кумир Моранта – плеймейкер "Кліпперс" Расселл Вестбрук. Захоплюється хіп-хопом, а на лівій руці зробив татуювання з написом beneath no one ("ні під ким"). Середні цифри в сезоні 2022/23 – 26 очок, 5.9 підбирань, 8 передач, 1.1 перехоплення за 32 хвилини на паркеті.
До слова, серб Йокіч визнаний Найціннішим гравцем фіналу НБА після перемоги над "Маямі".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.