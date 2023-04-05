Скандальна зірка "Мемфіса" оформив силовий данк: момент дня в НБА

Оборонець підкорив епізодом у середині стартової чверті. Морант отримав м'яч перед лінією штрафних кидків і пішов в атаку на кошик "Портленда". Там він здолав опір Шарпа з Юбенксом і розкішно вгатив м'яч згори.

Стараннями розігруючого та інших "Гріззліс" здобули впевнену домашню перемогу (119:109). "Мемфіс" зберіг шанси на підсумкову першу позицію у Західній конференції НБА. "Денвер" із відсотком перемог 65,8% та "Мемфіс" (63,3%) зіграють ще по три матчі регулярки. "Портленд" – за межами зони плей-офф.

Сам Морант провів у грі 35 хвилин. За відведений час він встиг набрати 23 очки, зробив 6 підбирань і віддав 9 передач. Найрезультативнішим у поєдинку став його одноклубник Десмонд Бейн (30 пунктів).

Хто такий Джа Морант

Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс". Обраний "Мемфісом" під другим номером драфту НБА-2019.

Проводить четвертий сезон під егідою асоціації. У дебютний рік отримав приз Новачку сезону, а торік – нагороду Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу. Двічі виступав у плей-офф, дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2022, 2023).

На початку березня вийшов у прямий ефір в Instagram і під час відвідин нічного клубу позував зі зброєю. Був оштрафований і дискваліфікований, а через низку скандалів опинився в клініці для боротьби зі стресом.

Тим часом українець Михайлюк відіграв черговий матч у складі "Шарлотта". Універсал набрав 17 очок, але не зміг врятувати "Горнетс" від поразки на домашній арені. Кривдником команди з Південної Кароліни став "Торонто".