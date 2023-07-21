Скандали з видатками бюджету. Місцевій владі нагадали про пріоритети під час війни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до місцевої влади через скандали з неналежним використанням бюджетних коштів. Він нагадав про пріоритети під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду під час засідання Кабміну.

Він звернувся до керівників місцевої та центральної влади, закликав відкласти всі видатки, які не на часі.

"Це питання здорового глузду та розуміння пріоритетів. Поставте собі запитання - як рішення, яке ви ухвалюєте, наближає нашу перемогу або вирішує критичне питання? Якщо відповідь - ніяк, то відкладіть його ухвалення на післявоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації", - сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав про залучення позабюджетного партнерського фінансування. За його словами, це допоможе реалізувати деякі проекти та реформи без бюджетних грошей.

"Адже, повторю ще раз, зараз головні пріоритети: безпека та оборона, соціальна сфера, критична інфраструктура та відновлення", - заявив Шмигаль.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у низці регіонів України спалахнули скандали про недоцільне та неналежне використання державних грошей.

Наприклад, у Києві в укриття придбали 300 барабанів на 890 тисяч гривень, а Дніпровська районна державна адміністрація купила овочерізки, вартість якої нібито склала 130 тисяч гривень за штуку.

У Чернівцях вирішили за 7 млн гривень відремонтувати фонтан, який вже декілька років не працює.

Президент Володимир Зеленський відреагував на подібні скандали. Він підкреслив, що зараз потрібно працювати задля перемоги, все інше - потім.

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