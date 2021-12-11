Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео

В описании к видео указано, что инцидент произошел на первом блокпосте на въезде в Донецкую область. Полицейские пытались остановить автомобиль для проверки, но тот проигнорировал требования и проехал еще несколько метров. Видео начинается на моменте, когда люди, которые находились в автомобиле, ссорятся с правоохранителями.

"Ты меня лично не знаешь? ... А фотографии с заместителями министров у вас висят? Единственный замминистра с таким е**лом, как у меня, единственный. Я три года уже замминистра. Три года! И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружище, и тебе это приятно не будет", - сказал полицейскому мужчина, похожий на Гогиашвили.

После этого лицо, похожее на Гогиашвили, начало обвинять правоохранителей в нарушении субординации, потому что они не знают в лицо заместителей министров. В ответ на это полицейские объясняли, что выполняют инструкции.

"Я считаю неправильным то, что ты не знаешь заместителя министра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, б** терять время и объяснять тебе, что я заместитель министра!... Что у вас в голове, б**?",- сказал он.

Еще одно лицо, отказавшееся представиться, требовало, чтобы правоохранители прекратили видеофиксацию. Выключить запись видео требовало и лицо похожее на Гогиашвили.

"Иди сюда! И телефон на*** выключи!",- крикнул он полицейскому.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.