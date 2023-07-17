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Скандал з "викраденням зразка" Саакашвілі: Грузія викликала на килим посла Польщі

Фото: в.о. посла Польщі в Грузії Маріуш П'єтжак та глава МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі (mfa.gov.ge)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Грузії вирішило викликати на килим польського посла. Це пов'язано звинуваченнями у "викраденні зразка" колишнього президента Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

У відомстві зазначили, що в.о. польського посла Маріуш П'єтжак уже провів зустріч із грузинським міністром закордонних справ Іллею Дарчіашвілі.

"Грузинська сторона висловила занепокоєння інцидентом з польським медиком, який, порушуючи встановлену процедуру, таємно вивіз з клініки пробу М. Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні", - сказано в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що поведінка одного з польських лікарів, який нібито спробував викрасти зразок аналізів Саакашвілі, "викликає непорозуміння, стурбованість, а також ставить під сумнів весь процес".

Що передувало

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що Грузія вирішила допустити польських лікарів до Саакашвілі. Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Через кілька днів грузинська влада почала заявляти про те, що один з польських лікарів спробував у своєму взутті винести зразки аналізів Саакашвілі.

Це сталося на тлі погіршення стану здоров'я колишнього президента Грузії. Нещодавно на судовому засіданні він показав, наскільки сильно схуд. Це викликало різку реакцію президента України Володимира Зеленського.

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ПольщаГрузіяМіхеіл Саакашвілі