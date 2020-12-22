Скандал с украинской иконой в Боснии: оппозиция требует отставки Додика

В Боснии и Герцеговине требуют отставки президента Республики Сербской Милорада Додика. Он подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову старинную икону, которую вывезли из Луганска.

Об этом сообщает издание Balkan Insight.

За отставку Додика выступили крупнейшая в Республике Сербской оппозиционная "Сербская демократическая партия", а также "Партия демократического прогресса".

"Единственный правильный шаг - уйти в отставку с должности, с которой он, очевидно, не знает как себя вести, и спасти нас от дальнейшего смущения", - заявил лидер "Партии демократического прогресса" Бранислав Боренович.

Лидер "Сербской демократической партии" Мирко Сарович вообще потребовал отставки всех, кто причастен к скандалу с иконой.

"Я надеюсь, что в этот раз все просто так не пройдет, потому что это пятно на всей нашей нации", - подчеркнул он.

Додик и его партия "Союз независимых социал-демократов" пока никак не комментировали скандал с иконой. Сам Додик, по информации местных СМИ, лечится от коронавируса.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины потребовало объяснений от Боснии и Герцеговины, как икона оказалась в этой стране и что побудило подарить ее Лаврову.

Позже в Боснии и Герцеговине заявили об открытии дела из-за подаренной Лаврову старинной украинской иконы. Боснийские правоохранители взялись за расследование этого инцидента.