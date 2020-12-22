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Скандал з українською іконою в Боснії: опозиція вимагає відставки Додіка

Автор: Дмитро Левицький

У Боснії і Герцеговині вимагають відставки президента Республіки Сербської Мілорада Додіка. Він подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову старовинну ікону, яку вивезли з Луганська.

Про це повідомляє видання Balkan Insight.

За відставку Додіка виступили найбільша в Республіці Сербській опозиційна "Сербська демократична партія", а також "Партія демократичного прогресу".

"Єдиний правильний крок - піти у відставку з посади, з якою він, очевидно, не знає як поводитися, і врятувати нас від подальшого зніяковіння", - заявив лідер "Партії демократичного прогресу" Браніслав Бореновіч.

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Лідер "Сербської демократичної партії" Мірко Саровіч взагалі зажадав відставки всіх, хто причетний до скандалу з іконою.

"Я сподіваюся, що цього разу все просто так не минеться, тому що це пляма на всій нашій нації", - наголосив він.

Додік та його партія "Союз незалежних соціал-демократів" поки що ніяк не коментували скандал з іконою. Сам Додік, за інформацією місцевих ЗМІ, лікується від коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України зажадало пояснень від Боснії і Герцеговини, як ікона опинилася в цій країні та що спонукало подарувати її Лаврову.

Пізніше в Боснії і Герцеговині заявили про відкриття справи через подаровану Лаврову старовинну українську ікону. Боснійські правоохоронці взялися за розслідування цього інциденту.

Прогноз погоди
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