Скандал з Тищенком: поліція встановила причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі

Українські правоохоронці вже встановили особи тих, хто напав на колишнього військового підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Правоохоронці нагадали, що 20 червня у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків одягла на колишнього військового наручники та завдала йому тілесних ушкоджень.

Фото: затримання одного із зловмисників (npu.gov.ua)

Поліція розпочала два кримінальні провадження - за незаконне позбавлення волі та тортури.

Правоохоронці допитали потерпілого та свідків інциденту. До правопорушення може бути залучено кілька осіб.

"Їх особи поліція встановила. Один з активних учасників подій був затриманий. Поліцейські провели низку обшуків на місцях проживання фігурантів, в ході яких вилучили докази, у тому числі зброю та одяг", - зазначили в поліції.

Також, як додали правоохоронці, в результаті обробки доказів було визначено процесуальну роль у злочині нардепа, який брав участь у інциденті. Матеріали передали до ДБР, після чого нардепу повідомили про підозру.