Скандал з Тищенком: поліція встановила причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі
Українські правоохоронці вже встановили особи тих, хто напав на колишнього військового підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова у Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Правоохоронці нагадали, що 20 червня у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків одягла на колишнього військового наручники та завдала йому тілесних ушкоджень.
Фото: затримання одного із зловмисників (npu.gov.ua)
Поліція розпочала два кримінальні провадження - за незаконне позбавлення волі та тортури.
Правоохоронці допитали потерпілого та свідків інциденту. До правопорушення може бути залучено кілька осіб.
"Їх особи поліція встановила. Один з активних учасників подій був затриманий. Поліцейські провели низку обшуків на місцях проживання фігурантів, в ході яких вилучили докази, у тому числі зброю та одяг", - зазначили в поліції.
Також, як додали правоохоронці, в результаті обробки доказів було визначено процесуальну роль у злочині нардепа, який брав участь у інциденті. Матеріали передали до ДБР, після чого нардепу повідомили про підозру.
Скандал із Тищенком
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, на якому невідомі у балаклавах напали на колишнього військового підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова у Дніпрі. На кадрах також був присутній нардеп Микола Тищенко.
Telegram-канали писали, що цьому передував конфлікт між Павловим та нардепом, а також його охороною.
Після цього нардепу оголосили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі. Сьогодні, 25 червня, йому почали обирати запобіжний захід. Прокурори хочуть, щоби нардепа помістили під домашній арешт.
Всі деталі скандалу - у матеріалі РБК-Україна.
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