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Скандал с Тищенко: полиция установила причастных к нападению на экс-военного в Днепре

Вторник 25 июня 2024 18:33
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Скандал с Тищенко: полиция установила причастных к нападению на экс-военного в Днепре Фото: полиция задержала одного из причастных к нападению на бывшего военного в Днепре (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители уже установили личности тех, кто напал на бывшего военного подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Правоохранители напомнили, что 20 июня в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого группа мужчин в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков одела на бывшего военного наручники и нанесла ему телесные повреждения.

Фото: задержание одного из злоумышленников (npu.gov.ua)

Полиция начала два уголовных производства - за незаконное лишение свободы и пытки.

Правоохранители допросили потерпевшего и свидетелей инцидента. К правонарушению могут быть привлечены несколько лиц.

"Их личности полиция установила. Один из активных участников событий был задержан. Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли доказательства, в том числе оружие и одежда", - отметили в полиции.

Также, как добавили правоохранители, в результате обработки доказательств была определена процессуальная роль в преступлении нардепа, который участвовал в инциденте. Материалы передали в ГБР, после чего нардепу сообщили о подозрении.

Скандал с Тищенко

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором неизвестные в балаклавах напали на бывшего военного подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова в Днепре. На кадрах также присутствовал нардеп Николай Тищенко.

Telegram-каналы писали, что этому предшествовал конфликт между Павловым и нардепом, а также его охраной.

После этого нардепу объявили о подозрении по факту незаконного лишения свободы. Сегодня, 25 июня, ему начали избирать меру пресечения. Прокуроры хотят, чтобы нардепа поместили под домашний арест.

Все детали скандала - в материале РБК-Украина.

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