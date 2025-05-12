Скандал у школі Києва: вчитель пригрозив семикласнику "влаштувати темну"

Раніше РБК-Україна писало, що у місті Пирятин Полтавської області 13-річний учень ліцею помер під час уроку фізкультури. Інцидент стався 5 травня 2025 року. Підліток втратив свідомість під час заняття, і, незважаючи на зусилля медиків, врятувати його не вдалося. Сім'я хлопця не перебувала на обліку в соціальних службах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини.

Також ми писали, що у Львові 29 квітня 2025 року сталася трагедія - двоє 15-річних підлітків загинули внаслідок падіння з 16-го поверху житлового будинку на вулиці Княгині Ольги. За попередніми даними, вони випали з балкона сходової клітки. Поліція розглядає версію самогубства та вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство".

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