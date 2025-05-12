Скандал в школе Киева: учитель пригрозил семикласснику "устроить темную"

Ранее РБК-Украина писало, что в городе Пирятин Полтавской области 13-летний ученик лицея умер во время урока физкультуры. Инцидент произошел 5 мая 2025 года. Подросток потерял сознание во время занятия, и, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Семья парня не состояла на учете в социальных службах. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти ребенка.

Также мы писали, что во Львове 29 апреля 2025 года произошла трагедия - двое 15-летних подростков погибли в результате падения с 16-го этажа жилого дома на улице Княгини Ольги. По предварительным данным, они выпали с балкона лестничной клетки. Полиция рассматривает версию самоубийства и решает вопрос об открытии уголовного производства по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

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