Скандал з розсипаним зерном на кордоні. Що каже Польща і як реагує Україна

Скандал з висипанням зерна з українських вантажівок

Інцидент трапився учора, 11 лютого, близько 11:30 перед кордоном з Україною біля пункту пропуску "Дорогуськ". За словами представниці комендатури муніципальної поліції Еви Чиж, до Польщі після прикордонного контролю в'їхали три вантажівки під керуванням українців, але польські протестувальники не пропустили їх далі.

"В один момент вони відкрили причепи, в результаті чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України", - зазначила вона, додавши, що бійок чи небезпечної ситуації після цього не було.

Після чого польські правоохоронці взялися з'ясовувати всі подробиці події та вилучати докази. А матеріали пообіцяли направити до прокуратури для проведення правової та кримінально-правової експертизи.

"Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані осіб, які в ній брали участь, опитуємо свідків", - додала Ева Чиж.

Що каже Польща

Поки польські поліцейські, як вони стверджують, з'ясовують всі деталі інциденту, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив про намір перевірити все транзитне зерно з України.

"Сьогодні будуть чіткі вказівки, що ми перевірятимемо все зерно на кордоні з Україною, яке підлягає пломбуванню, підлягає експорту і є лише транзитним зерном", - сказав він.

Зауважмо, що сам Колодзейчак займає позицію фермерів. Він вважає, процедури перевірки зерна на кордоні є "неправильні". За його словами, у його відомстві остаточно вже сформовано список компаній, які імпортували українське зерно, і наразі перевіряють юридичні підстави для того, щоб зробити його публічним.

Зокрема заступник міністра анонсував оприлюднення буцімто "шокуючої інформації" про імпорт українського зерна й нібито що за це українське зерно заплатили 6 млрд злотих (1,38 млрд євро).

"Було імпортовано 330 тисяч тонн технічного зерна, ріпаку й кукурудзи, які опинилися на польському ринку… Найдешевша пшениця з України минулого року коштувала 51 злотий за тонну, у 20 разів менше, ніж прибутковий поріг для польського зерна", - заявив посадовець.

Як на це реагує Україна

Посол України в Польщі

Своєю чергою в Україні різко відреагували на інцидент, назвавши вчинок страйкарів "ганебним". Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що українська сторона вже звернулася до поліції.

"Після отримання інформації про розсипане польськими фермерами зерно з українських тірів, які були опломбовані після відповідних митних процедур і рухалися транзитом до Литви, посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину", - написав він у Facebook.

За його словами, польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури. Українські дипломати перебувають на прямому звʼязку з водіями зазначених вантажівок.

"Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації.

Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому", - додав Зварич.

Кабмін

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму Телеграм-каналі також відреагувала на ситуацію на польському кордоні, зробивши різку заяву.

"Знов проблеми на польському кордоні. Цього разу польські фермери висипали на дорогу зерно з українських вантажівок. Бачити українське зерно на дорозі - це боляче. Але українці й це переживуть. І будуть далі вирощувати найкраще зерно. А от що будуть робити польські фермери, якщо раптом до них прийдуть росіяни, на танках? Теж будуть блокувати кордон з плакатами?" - запитала Верещук.

Верховна Рада

Зі свого боку, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав інцидент "за межею людського розуміння добра і зла".

"Можна у різний спосіб боротися за свої права людини, громадянина і бізнесмена, але яка ж ти людина після того як в тебе піднялася рука знищити хліб? Те, що відбулося на польському кордоні - це вже не про політику та бізнес - це за межею людського розуміння добра і зла. Жах", - написав Гетманцев у Телеграм-каналі.

Хто стоїть за провокацією?

У Центрі протидії дезінформації РНБО України вважають, що акцію з розсипанням зерна організував Рафал Меклер - один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії "Конфедерація".

Згідно з даними Центру, ця політсила виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з РФ. Партія не користується широкою підтримкою поляків, а сам Меклер балотувався у 2019 році в Сейм, але невдало.

"Чергова акція Меклера вочевидь відповідає інтересам РФ, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Блокада кордону: що відбувається і причини страйку

Нагадаємо, що в листопаді минулого року польські перевізники та фермери розпочали протести на кордоні з Україною, вимагаючи повернути систему пропусків для українських перевізників, а також скасувати митний "безвіз" між ЄС та Україною.

Втім, на початку грудня Київ і Варшава погодили умови, щоб розблокувати кордон для руху вантажівок. Вже 6 січня цього року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону, а 16 січня поляки повністю зняли блокаду кордону з Україною. Втім, надалі блокування українського кордону як "спосіб вирішення внутрішніх проблем" для польських фермерів збереглося.

Вже 9 лютого польські фермери розпочали нову акцію протесту, як на дорогах країни, так і в пунктах пропуску з Україною. Як очікується, акція триватиме 30 днів (до 9 березня).

Яка ситуація на кордоні зараз

Станом на ранок, як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, польські перевізники блокували два пункти пропуски на кордоні з Україною. Так, на території Польщі в черзі на двох заблокованих напрямках перебувало 1050 вантажівок - 400 з них навпроти "Рава-Руської" і 650 навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Крім того, є й черга із 1000 вантажівок в напрямку пункту пропуску "Краківець". Цей напрямок не блокується, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії шукають альтернативні напрямки для перетину кордону.

Але вже пізніше сьогодні поляки повернулися до блокади пункту пропуску "Медика" та заблокували ще додатково два КПП.

Зокрема, сьогодні о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін". Також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув".

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