Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского вредит Украине, - Пристайко

Украине не выгодно быть втянутой во внутреннюю политику США накануне президентских выборов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, Украина была втянута в американскую политику с начала каденции президента США Дональда Трампа.

"Меньше, чего бы мы хотели, это быть втянутыми во внутреннюю политику США накануне их выборов. Так случилось, что мы были затянуты с начала каденции президента Трампа и все наши шаги были направлены на то, чтобы объяснить ... Особенно, это стало очевидно с нашими выборами собственными, которые прошли без вмешательства. Президент Зеленский так и сказал президенту Трампу, что "я избрался и многие люди поддержали меня, и залогом этому была только возможность законного проведения выборов без воздействия извне". И, как он сказал Трампу, "не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался вмешиваться в чужие выборы, тем более в выборы в США", - сказал глава МИД.

Пристайко также заявил, что любые расследование в стране должны вестись без вмешательства правительства.

"Это действительно вредит нам ... Мы пытаемся объяснить, что это расследование, которые должны вестись и по Burisma и по любым другим компаниям они должны происходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми. Результат, который в этом расследовании будет - это будет тот результат, который мы представляем. И не мы как правительство, а мы как наша судебная система и наша прокуратура, которые должны этим заниматься", - заявил Пристайко.

Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания комитетам Конгресса в рамках расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

РБК-Украина сообщало, что США второй разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону детали разговора между президентами Америки и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.