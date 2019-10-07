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Скандал навколо розмови Трампа і Зеленського шкодить Україні, - Пристайко

Новини » Політика    07.10.2019 - 13:14
Скандал навколо розмови Трампа і Зеленського шкодить Україні, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Глава МЗС заявив, що розслідування в країні повинні вестися без втручання уряду

Україні не вигідно бути втягнутою у внутрішню політику США напередодні президентських виборів. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайко, Україна була втягнута в американську політику з початку каденції президента США Дональда Трампа.

"Найменше, чого б ми хотіли, це бути втягнутими у внутрішню політику США напередодні виборів. Так сталося, що ми були затягнуті з початку каденції президента Трампа і всі наші кроки були спрямовані на те, щоб пояснити ... Особливо, це стало очевидно з нашими власними виборами, які пройшли без втручання. Президент Зеленський так і сказав президенту Трампу, що "я обрався і багато людей підтримали мене, і запорукою цього була тільки можливість законного проведення виборів без впливу ззовні". І, як він сказав Трампу, "не можу уявити, щоб хтось з українців намагався втручатися в чужі вибори, тим більше у вибори в США", - сказав глава МЗС.

Пристайко також заявив, що будь-які розслідування в країні повинні вестися без втручання уряду.

"Це дійсно шкодить нам ... Ми намагаємося пояснити, що це розслідування, які повинні вестися Burisma і за будь-яких інших компаній вони повинні відбуватися без втручання уряду. Вони повинні бути справедливими. Результат, який в цьому розслідуванні буде - це буде той результат, який ми представляємо. І не ми як уряд, а ми як наша судова система і наша прокуратура, які повинні цим займатися", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович погодилася дати свідчення комітетам Конгресу в рамках розслідування через початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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