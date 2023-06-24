Скандал з Пригожиним: в Москві підняли силовиків

Близькі до спецслужб та армії джерела повідомили виданню, що на трасі "Дон" (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР виставляють блокпости, а черговим на блокпостах наказано відкривати вогонь на ураження, "в разі виникнення загрози"

"Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висування частини поки що не отримували", - пише видання.

Крім цього, росЗМІ повідомляють, що в москві силовиків перевили у підвищену готовність, також там запроваджується план "Фортеця".

Пізніше російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що під посилену охорону взяті всі найважливіші об'єкти та органи державної влади, а також об'єкти транспортної інфраструктури. Також по тривозі підняли ОМОН та Росгвардію.

Також видання повідомляє про аналогічні заходи в Ростові-на-Дону. Там виставили пости військових, поруч зі штабом Південного округа стоїть БТР, а центральні вулиці патрулюють поліцейські машини.

А видання Известия повідомило, що по тривозі підняли всіх офіцерів Росгвардії Центрального федерального округа та поліцію.

Скандал з Пригожиним

Ввечері 23 червня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив армію РФ в обстрілі по їхніх тилових таборах. Нібито загинула "величезна кількість солдатів".

Пригожин у відповідь заявив, що зупинить "зло, яке несе військове керівництво країни" і пообіцяв покарати тих, хто причетний до атаки найманців. Також він заявив, що разом з 25 тисячами солдатів вирушає "розбиратися з беззаконням в країні".

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