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Скандал с подлодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - МИД Франции

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Париж, Воскресенье 19 сентября 2021 12:55
Скандал с подлодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - МИД Франции Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что скандал с подводными лодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО. Но эта ситуация не повлечет выхода из НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.

Скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании окажет значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО, считает он.

"Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе", - заявил он.

По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.

Напомним, глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США.

Ранее сообщалось, что Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала.

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