Скандал с подлодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - МИД Франции
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что скандал с подводными лодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО. Но эта ситуация не повлечет выхода из НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.
Скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании окажет значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО, считает он.
"Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе", - заявил он.
По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.
Напомним, глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США.
Ранее сообщалось, что Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала.