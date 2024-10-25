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Скандал з МСЕК. Шестеро керівників прокуратури вирішили звільнитись, - Костін

Фото: Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Перевірки і заходи запобігання зловживанням у прокуратурах - тривають. Наразі шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, наразі тривають комплексні заходи із протидії та запобігання зловживанням в органах прокуратури. Він розповів, що п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад.

Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

Також триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

Костін розповів, що сьогодні  було проведено перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.

"Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів", - заявив Костін.

Окрім цього Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України "Про прокуратуру". Ці зміни допоможуть унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. 

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія.

Скандал із МСЕК в Україні

Днями президент України Володимир Зеленський підписав указ, у якому вказано про ліквідацію МСЕК до 31 грудня.

Згодом голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Центральну МСЕК планують ліквідувати найближчим часом.

Цьому передувала низка скандалів із керівниками обласних МСЕК, зокрема з головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою та "інвалідністю" прокурорів Хмельницької облпрокуратури.

Також через ці скандали генеральний прокурор Андрій Костін йде з посади.

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