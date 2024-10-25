Скандал з МСЕК. Шестеро керівників прокуратури вирішили звільнитись, - Костін

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, наразі тривають комплексні заходи із протидії та запобігання зловживанням в органах прокуратури. Він розповів, що п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад.

Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

Також триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

Костін розповів, що сьогодні було проведено перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.

"Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів", - заявив Костін.

Окрім цього Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України "Про прокуратуру". Ці зміни допоможуть унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія.