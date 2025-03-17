Скандал у "Молодому театрі": комісія надала рекомендації щодо співпраці з Білоусом

Комісія від КМДА, яка розглядала скарги акторів "Молодого театру" щодо головного режисера і директора закладу Андрія Білоуса, пропонує Департаменту культури розглянути питання щодо припинення контракту із ним. Також вона надала рекомендації для запобігання подібних ситуацій надалі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію голови комісії Лариси Денисенко у Facebook.
Комісія провела комплексну перевірку звернення представників частини колективу "Київського національного академічного Молодого театру" та вивчила нормативну базу, внутрішні документи, протоколи, керівні підходи, заяви, звернення та матеріали, що до неї надходили. Також комісія поспілкувалась з Андрієм Білоусом у присутності його адвоката.
На основі цього вона надала свої висновки та рекомендації щодо подальшої співпраці з режисером.
"Комісія пропонує розглянути питання щодо припинення контракту з Андрієм Білоусом, якщо Департамент відповідно до п. 4.3.15 Контракту дійде висновку, що дії директора-художнього керівника дали підстави для втрати довіри до нього з боку органу управління", - написала Денисенко.
При цьому зазначається, що при будь-якому рішенні Департаменту, працівникам "Молодого театру", звернення яких стало підставою для створення і роботи Комісії (група 46), так і працівникам, звернення яких надійшло в ході роботи Комісії (група 87) гарантують безпеку, повагу до їхньої гідності.
Денисенко також поділилась напрацюваннями комісії, які надалі мають мінімізувати повторення сексуальних домагань у закладах, підпорядкованих Департаменту культури КМДА.
Що пропонує комісія:
У січні 2025 року режисера "Молодого театру" та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Першою про це заявила колишня студентка Софія Сапожник, стверджуючи, що він надсилав їй непристойні повідомлення та вимагав інтимні фото.
Після цього понад 40 осіб підтвердили подібні випадки в анонімному опитуванні. Спочатку університет не давав коментарів, але згодом відсторонив Білоуса на час розслідування. У "Молодому театрі" ситуацію також певний час ігнорували, проте згодом 46 співробітників публічно закликали звільнити режисера.
4 лютого КМДА заявила, що не може усунути Білоуса без рішення суду. Однак після відкриття кримінального провадження, а також протестів у Києві та Львові, влада пообіцяла його відсторонити. Втім, уже 14 березня термін відсторонення закінчився і Білоус повернувся до своїх обов'язків.
Сам режисер усі звинувачення заперечує, називаючи їх частиною організованої кампанії, спрямованої на його усунення з театру та отримання контролю над приміщенням.
Читайте також про те, що після скандалу з Андрієм Білоусом студентки інших ВНЗ також розповіли про домагання від викладачів. Колишня студентка звинуватила режисера і викладача акторської майстерності Київського національного університету культури й мистецтв 70-річного Олександра Балабана у неприпустимій поведінці. Також звинуватили актора і викладача 74-річного Юрія Висоцького, 60-річного Лева Сомова, 62-річного Юрія Марчака, а ще у домаганнях звинуватили Михайла Поплавського.
Раніше ми писали про те, що у Києві та Львові під театрами активісти та актори вийшли на протести з вимогою відсторонити Андрія Білоуса з посади директора "Молодого театру".
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