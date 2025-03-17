Скандал в "Молодом театре": комиссия дала рекомендации по сотрудничеству с Билоусом

Что предлагает комиссия по Билоусу

Комиссия провела комплексную проверку обращения представителей части коллектива "Киевского национального академического Молодого театра" и изучила нормативную базу, внутренние документы, протоколы, руководящие подходы, заявления, обращения и материалы, которые к ней поступали. Также комиссия пообщалась с Андреем Билоусом в присутствии его адвоката.

На основе этого она предоставила свои выводы и рекомендации по дальнейшему сотрудничеству с режиссером.

"Комиссия предлагает рассмотреть вопрос о прекращении контракта с Андреем Билоусом, если Департамент в соответствии с п. 4.3.15 Контракта придет к выводу, что действия директора-художественного руководителя дали основания для потери доверия к нему со стороны органа управления", - написала Денисенко.

При этом отмечается, что при любом решении Департамента, работникам "Молодого театра", обращение которых стало основанием для создания и работы комиссии (группа 46), так и работникам, обращение которых поступило в ходе работы Комиссии (группа 87) гарантируют безопасность, уважение к их достоинству.

Какие меры проведут, чтобы предотвратить подобные ситуации

Денисенко также поделилась наработками комиссии, которые в дальнейшем должны минимизировать повторение сексуальных домогательств в учреждениях, подчиненных Департаменту культуры КГГА.

Что предлагает комиссия:

разработать проект Этического кодекса, который установит правила этического и неэтичного поведения, выписать права и обязанности сторон, механизмы обжалования неприемлемых действий;

создать комитет по рассмотрению жалоб связанных с неэтичным, дискриминационным, сексуализированным поведением, о котором должны быть проинформированы все работники предприятий, подчиненных Департаменту. В него должны входить представительницы/ки профсоюзных организаций, а также, общественных организаций, имеющих профессиональную экспертизу в данной сфере;

разработать механизм обращений и установить процедуры для подачи жалоб на случаи сексуальных домогательств и дискриминации, определить порядок рассмотрения и решения таких обращений, а также обеспечивать конфиденциальность и уважение к границам пострадавших;

проводить образовательные тренинги о правах человека, объяснять, что такое сексуальное насилие, сексизм, дискриминация и куда обращаться в случае нарушений норм;

в течение 3 лет ежегодно проводить гендерный аудит "Молодого театра" в соответствии с Методическими рекомендациями, чтобы оценить состояние обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в театральном учреждении, выявление проблем, определение путей сокращения гендерного неравенства, а также повышение осведомленности работников по применению гендерного подхода в их деятельности;

привлечь экспертов к созданию Политики PSEA (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse) Департамента, "Молодого театра" и других учреждений культуры подчиненных Департаменту, чтобы предотвращать сексуальные домогательства, сексизм, сексуализированное насилие и злоупотребления;

визуализировать информацию о нулевой толерантности к любым формам сексуальной эксплуатации и злоупотреблений;

пересмотреть типовые контракты с руководителями учреждений культуры с целью указания требований, предусматривающих обеспечение этической эмоциональной атмосферы, нулевую толерантность к дискриминации, насилию, сексизму и тому подобное.

Что известно о скандале с Билоусом

В январе 2025 года режиссера "Молодого театра" и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Первой об этом заявила бывшая студентка София Сапожник, утверждая, что он присылал ей непристойные сообщения и требовал интимные фото.

После этого более 40 девушек подтвердили подобные случаи в анонимном опросе. Сначала университет не давал комментариев, но потом отстранил Билоуса на время расследования. В "Молодом театре" ситуацию также некоторое время игнорировали, однако 46 сотрудников публично призвали уволить режиссера.

4 февраля КГГА заявила, что не может отстранить Билоуса без решения суда. Однако после открытия уголовного производства, а также протестов в Киеве и Львове, власти пообещали его отстранить. Однако уже 14 марта срок отстранения истек и Билоус вернулся к своим обязанностям.

Сам режиссер все обвинения отрицает, называя их частью организованной кампании, направленной на его устранение из театра и получение контроля над помещением.

Андрей Билоус отвергает все обвинения (скриншот)