Скандал в "Молодом театре": комиссия дала рекомендации по сотрудничеству с Билоусом

Комиссия от КГГА, которая рассматривала жалобы актеров "Молодого театра" относительно главного режиссера и директора заведения Андрея Билоуса, предлагает Департаменту культуры рассмотреть вопрос о прекращении контракта с ним. Также она предоставила рекомендации для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комиссии Ларисы Денисенко в Facebook.
Комиссия провела комплексную проверку обращения представителей части коллектива "Киевского национального академического Молодого театра" и изучила нормативную базу, внутренние документы, протоколы, руководящие подходы, заявления, обращения и материалы, которые к ней поступали. Также комиссия пообщалась с Андреем Билоусом в присутствии его адвоката.
На основе этого она предоставила свои выводы и рекомендации по дальнейшему сотрудничеству с режиссером.
"Комиссия предлагает рассмотреть вопрос о прекращении контракта с Андреем Билоусом, если Департамент в соответствии с п. 4.3.15 Контракта придет к выводу, что действия директора-художественного руководителя дали основания для потери доверия к нему со стороны органа управления", - написала Денисенко.
При этом отмечается, что при любом решении Департамента, работникам "Молодого театра", обращение которых стало основанием для создания и работы комиссии (группа 46), так и работникам, обращение которых поступило в ходе работы Комиссии (группа 87) гарантируют безопасность, уважение к их достоинству.
Денисенко также поделилась наработками комиссии, которые в дальнейшем должны минимизировать повторение сексуальных домогательств в учреждениях, подчиненных Департаменту культуры КГГА.
Что предлагает комиссия:
В январе 2025 года режиссера "Молодого театра" и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Первой об этом заявила бывшая студентка София Сапожник, утверждая, что он присылал ей непристойные сообщения и требовал интимные фото.
После этого более 40 девушек подтвердили подобные случаи в анонимном опросе. Сначала университет не давал комментариев, но потом отстранил Билоуса на время расследования. В "Молодом театре" ситуацию также некоторое время игнорировали, однако 46 сотрудников публично призвали уволить режиссера.
4 февраля КГГА заявила, что не может отстранить Билоуса без решения суда. Однако после открытия уголовного производства, а также протестов в Киеве и Львове, власти пообещали его отстранить. Однако уже 14 марта срок отстранения истек и Билоус вернулся к своим обязанностям.
Сам режиссер все обвинения отрицает, называя их частью организованной кампании, направленной на его устранение из театра и получение контроля над помещением.
Читайте также о том, что после скандала с Андреем Билоусом студентки других вузов также рассказали о домогательствах от преподавателей. Бывшая студентка обвинила режиссера и преподавателя актерского мастерства Киевского национального университета культуры и искусств 70-летнего Александра Балабана в недопустимом поведении. Также обвинили актера и преподавателя 74-летнего Юрия Высоцкого, 60-летнего Льва Сомова, 62-летнего Юрия Марчака, а еще в домогательствах обвинили Михаила Поплавского.
Ранее мы писали о том, что в Киеве и Львове под театрами активисты и актеры вышли на протесты с требованием отстранить Андрея Билоуса с должности директора "Молодого театра".
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