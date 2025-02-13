Скандал у Карпенка-Карого: викладача Юрія Висоцького відсторонили від роботи

З 3 лютого 2025 року актор, викладач і заслужений діяч мистецтв України Юрій Висоцький відсторонений від виконання службових обов’язків у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Таке рішення ухвалили після низки звинувачень з боку колишніх студентів, які заявили про його неприпустиму поведінку.

Звинувачення у сексуальних домаганнях

Зокрема, за словами випускників, 74-річний викладач дозволяв собі обіймати студенток без їхньої згоди, а також тиснув на студентів психологічно, погрожуючи відрахуванням.

Випускник університету Карпенка-Карого, актор Сергій Волосовець поділився на своїй сторінці у Facebook власним досвідом навчання у Юрія Висоцького.

За його словами, викладач обирав собі "улюблених студенток" і під час занять садив їх поруч, дозволяючи собі обійми та фізичний контакт.

"Мовляв: "Подивимось, що вони нам зіграють", говорячи про студентів, що підготували уривки до показу, або етюди. І під час показу, чи при обговоренні траплялися викиди енергії/емоційні сплески які супроводжувались покладанням рук на колінця дівчини, або міцних обіймів", - пише актор.

Сам Юрій Висоцький у відповідь заявив, що раніше жодних скарг на його викладання не було.

"Це очорнення університету. Навчальний процес побудований на зауваженнях", - прокоментував він.

В університеті вже розпочали службову перевірку. На час її проведення Юрій Висоцький не викладатиме.