Скандал в Карпенко-Карого: преподавателя Юрия Высоцкого отстранили от работы

С 3 февраля 2025 года актер, преподаватель и заслуженный деятель искусств Украины Юрий Высоцкий отстранен от исполнения служебных обязанностей в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Такое решение приняли после ряда обвинений со стороны бывших студентов, которые заявили о его недопустимом поведении.

Обвинения в сексуальных домогательствах

В частности, по словам выпускников, 74-летний преподаватель позволял себе обнимать студенток без их согласия, а также давил на студентов психологически, угрожая отчислением.

Выпускник университета Карпенко-Карого, актер Сергей Волосовец поделился на своей странице в Facebook собственным опытом обучения у Юрия Высоцкого.

По его словам, преподаватель выбирал себе "любимых студенток" и во время занятий сажал их рядом, позволяя себе объятия и физический контакт.

"Мол: "Посмотрим, что они нам сыграют", говоря о студентах, подготовивших отрывки к показу, или этюды. И во время показа, или при обсуждении случались выбросы энергии/эмоциональные всплески, которые сопровождались возложением рук на коленки девушки, или крепких объятий", - пишет актер.

Сам Юрий Высоцкий в ответ заявил, что ранее никаких жалоб на его преподавание не было.

"Это очернение университета. Учебный процесс построен на замечаниях", - прокомментировал он.

В университете уже начали служебную проверку. На время ее проведения Юрий Высоцкий не будет преподавать.