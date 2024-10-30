Скандал із "жартом" коміка Стенюка про мусульман отримав продовження

Джерела агенства у Національній поліції України зазначили, що розслідування проводиться за статтею 161 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від релігійних переконань.

Відомо, що санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Також стендаперу може загрожувати позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Що передувало

Відомо, що Антон Стенюк є резидентом українського стендап-проєкту "Підпільний стендап". Запис його сольного концерту був оприлюднений на YouTube каналі проєкту 26 травня 2024 року. У ньому був блок про релігію.

"Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим паче, цим уже займаються іудеї", - заявив комік у виступі.

Частину із невдалим "жартом" оприлюднив на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вже пізніше, 25 вересня. Виступ стендапера образив багатьох мусульман України..

Антон Стенюк після цього опублікував вибачення у соціальних мережах, визнавши некоректність своїх слів. Також він видалив відповідне відео.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець закликав поліцію перевірити жарт на предмет розпалювання релігійної ворожнечі.

Міністерство культури також висловилося про ситуацію, закликавши митців до обережності в питаннях міжрелігійного діалогу та відповідальності за свої висловлювання.