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Скандал із ТЦК у Кривому Розі: мобілізованого батька-одинака відпустили додому

12:13 01.07.2026 Ср
2 хв
Однак питання з документами досі відкрите
aimg Юлія Капітонова
Фото: батько вже воз'єднався з донькою (svoiKR)

Батька-одинака, якого в Кривому Розі незаконно мобілізували працівники ТЦК, вже відпустили до 5-річної доньки. Проте йому доведеться вирішити ще кілька важливих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"5-річна донька знову з батьком", - підтвердив український омбудсмен.

За його словами, цього вдалося добитися завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих.

Лубінець додав, що чоловік уже знаходиться вдома разом зі своєю донькою.

Представник омбудсмана в Дніпропетровській області Олексій Урлаткін поспілкувався з батьком-одинаком. Чоловік розповів, що його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів.

"Далі тримаю цю ситуацію на контролі", - запевнив Лубінець.

Нагадаємо, батька-одинака незаконно мобілізували, поки його донька знаходилася в садочку. Через це дитина фактично залишилася під наглядом директорки закладу.

До речі, чоловік двічі звертався по відстрочку, проте йому відмовили.

Раніше РБК-Україна розкрило всі подробиці гучного скандалу з мобілізацією батька-одиника в Кривому Розі.

Також ми писали, як цей скандал прокоментували в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

До слова, раніше в Миколаївській області багатодітного батька після мобілізаційних заходів дев'ять днів незаконно утримували в підвалі одного з ТЦК. Як розповіли в ДБР, над ним знущалися та змушували погодитися на мобілізацію.

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ТЦКДмитро ЛубінецьМобілізація в Україні