Напад на військового у Дніпрі: з'явилась реакція голови МВС

Глава МВС Ігор Клименко відреагував на напад на військового у Дніпрі 20 червня, заявивши, що всі причетні будуть покарані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"По-перше, не важливо що це за люди. У нас кожен громадянин має відповідати перед законом. Вчора було відкрито два кримінальних провадження - нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі", - сказав він.

Голова МВС додав, що всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання.

Клименко також зазначив, що наразі військовий, на якого було скоєно напад, перебуває у нормальному стані.