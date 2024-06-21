ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Напад на військового у Дніпрі: з'явилась реакція голови МВС

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 10:56
UA EN RU
Напад на військового у Дніпрі: з'явилась реакція голови МВС Фото: голова МВС України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Глава МВС Ігор Клименко відреагував на напад на військового у Дніпрі 20 червня, заявивши, що всі причетні будуть покарані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"По-перше, не важливо що це за люди. У нас кожен громадянин має відповідати перед законом. Вчора було відкрито два кримінальних провадження - нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі", - сказав він.

Голова МВС додав, що всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання.

Клименко також зазначив, що наразі військовий, на якого було скоєно напад, перебуває у нормальному стані.

Що сталося?

20 червня в мережі розповсюдили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без розпізнавальних знаків у балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в наручники та почали бити. У поліції розслідують інцидент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Дніпро
NEWS
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України