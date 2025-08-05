Скандал із маєтком за 70 млн: генпрокуратура розслідує збагачення митника Комара

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення - ред.)", - повідомив Кравченко.

За його словами, провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальну справу 2 серпня, наступного дня після виходу розслідування "Схем".

Гучне розслідування про особняк Комара

Журналісти "Радіо Свобода" з’ясували, що родина голови Енергетичної митниці Анатолія Комара цього року завершила зведення розкішного будинку під Києвом. Особняк площею 450 квадратних метрів, за оцінками, може коштувати до 70 мільйонів гривень.

Земельну ділянку площею 20 гектарів для будівництва, за даними журналістів, було придбано за 1 мільйон гривень. Крім того, Комар є власником кількох квартир у престижних житлових комплексах столиці.