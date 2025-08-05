Скандал із маєтком за 70 млн: генпрокуратура розслідує збагачення митника Комара
Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара.
Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення - ред.)", - повідомив Кравченко.
За його словами, провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.
Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальну справу 2 серпня, наступного дня після виходу розслідування "Схем".
Гучне розслідування про особняк Комара
Журналісти "Радіо Свобода" з’ясували, що родина голови Енергетичної митниці Анатолія Комара цього року завершила зведення розкішного будинку під Києвом. Особняк площею 450 квадратних метрів, за оцінками, може коштувати до 70 мільйонів гривень.
Земельну ділянку площею 20 гектарів для будівництва, за даними журналістів, було придбано за 1 мільйон гривень. Крім того, Комар є власником кількох квартир у престижних житлових комплексах столиці.
На цьому тлі прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доручила перевірити Комара і невідкладно вжити заходів.
Наразі відомо, що Комара відсторонили з посади, також щодо начальника Енергетичної митниці проводиться перевірка.