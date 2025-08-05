Скандал с имением за 70 млн: генпрокуратура расследует обогащение таможенника Комара

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Дело открыто по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение - ред.)", - сообщил Кравченко.

По его словам, производство поручено Государственному бюро расследований по подследственности.

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное дело 2 августа, на следующий день после выхода расследования "Схем".

Громкое расследование об особняке Комара

Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что семья главы Энергетической таможни Анатолия Комара в этом году завершила строительство роскошного дома под Киевом. Особняк площадью 450 квадратных метров, по оценкам, может стоить до 70 миллионов гривен.

Земельный участок площадью 20 гектаров для строительства, по данным журналистов, был приобретен за 1 миллион гривен. Кроме того, Комар является владельцем нескольких квартир в престижных жилых комплексах столицы.