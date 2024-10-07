Скандал із головою Хмельницької обласної МСЕК: який запобіжний захід обрали Крупі

Таким чином, вона перебуватиме під вартою щонайменше до 3 грудня 2024 року. Розмір застави, який може внести фігурантка, складає 500 млн 1 тисяча 128 гривень.

Зазначимо, речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець напередодні розповіла РБК-Україна, що прокурори клопотали про арешт посадовиці з альтернативою у вигляді застави у сумі 500 млн грн.

Хто така Тетяна Крупа

Як вдалося довідатися РБК-Україна з власних джерел, ім'я посадовиці - Тетяна Крупа. Її сина звати Олександр Крупа.

У відкритих джерелах вказано, що вона головний лікар КЗОЗ "Хмельницький облцентр медико-соціальної експертизи" та заслужений лікар України.

Крім того, вона є членом депутатської фракції Хмельницької обласної ради від партії "Слуга народу". При цьому в самій СН заявляють, що Крупа була обрана депутаткою до обласної ради від партії, але не є членкинею цієї політсили.

У "Слузі народу" зазначили, що вже ініціювали її відкликання з облради.

Також відомо, що жінка є членом депутатських груп "Медицина Хмельниччини", "Єдність", а ще член постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

Фото: Тетяна Крупа у залі суду, де їй обрали запобіжний захід (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що відомо про справу та статки посадовиці

4 жовтня ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Справу порушили щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Також правоохоронці розповіли, що син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

В рамках обшуків у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та діагнозами. До речі, ці списки у ДБР перевірять на предмет того, чи були вказані діагнози правдивими.

Крім того, вдома у посадовиці та її родичів знайшли майже 5 млн 244 тисяч доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах.

Соцмережі вибухнули мемами через купу готівки, знайдену у посадовиці. Найбільше українцям запам'яталося фото чоловіка чиновниці, який лежить на ліжку з купою грошей. Кадр розійшовся інтернетом, ставши мемом.

Сама чиновниця також "відзначилася". Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

Також правоохоронці виявили, що родині топчиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі м2 в одному із парків Хмельницького.

За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів. Усі ці статки не були внесені до їх щорічних декларацій.