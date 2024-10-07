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Офіс генпрокурора просить про арешт голови Хмельницької МСЕК

Понеділок 07 жовтня 2024 13:42
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Офіс генпрокурора просить про арешт голови Хмельницької МСЕК Фото: Тетяна Крупа, керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (adm-km.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс генерального прокурора проситиме про арешт керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. В якості альтернативи - застава у розмірі 500 млн гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець.

"Офіс Генпрокурор сьогодні вніс до Печерського райсуду столиці клопотання про обрання керівниці МСЕК запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У якості альтернативі прокурор проситиме застосувати заставу у розмірі 500 млн гривень", - розповіла Максимець.

Що передувало

3 та 4 жовтня правоохоронці провели обшуки в рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Обшуки відбулися у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці МСЕК та її близьких родичів.

Під час обшуків:

  • у робочому кабінеті Крупи виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи та списки ухилянтів;
  • у помешканнях Крупи та її родичів знайшли майже 5,24 мільйона доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, а також брендові прикраси та коштовності.

Гроші у помешканнях були виявлені майже в кожному куточку квартири.

У тому ж числі було виявлено й те, що родина чиновниці має:

  • 30 об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві;
  • 9 елітних автомобілів;
  • корпоративні права на 48 мільйонів гривень;
  • готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тисячі квадратних метрів у Хмельницьку;
  • нерухомість за кордоном;
  • 2,3 млн доларів на валютних рахунках.

5 жовтня Крупу було затримано, а також оголошено підозру.

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