Скандал із допінгом: Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань

Що відомо про допінговий скандал з Бех-Романчук

Бех-Романчук планувала повернутися до змагань після Олімпіади-2024 на етапі Діамантової ліги в Досі. Однак її ім'я вже відсутнє у списку учасниць турніру.

Останній виступ спортсменки відбувся на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році.

AIU зазначає, що тимчасове відсторонення є стандартною процедурою у випадках позитивних допінг-тестів.

Наразі триває розслідування, і остаточне рішення щодо санкцій буде прийнято після завершення всіх необхідних процедур.

Зауважимо, що 29-річна Марина Бех-Романчук - одна з провідних українських легкоатлеток, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань (скриншот: AIU)

Якою може бути дискваліфікація

Стандартний термін дискваліфікації за тестостерон - чотири роки.

Але якщо атлет зможе довести, що вживання було ненавмисним або спричинене "специфічними умовами", термін може бути скорочено до двох років або менше.