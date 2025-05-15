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Скандал із допінгом: Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань

Марина Бех-Романчук - одна з найуспішніших українських легкоатлеток сучасності (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук тимчасово відсторонена від участі в змаганнях після виявлення в її допінг-пробі забороненого препарату - тестостерону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Athletics Integrity Unit (AIU) - організацію, що відповідає за боротьбу з допінгом у легкій атлетиці.

Що відомо про допінговий скандал з Бех-Романчук

Бех-Романчук планувала повернутися до змагань після Олімпіади-2024 на етапі Діамантової ліги в Досі. Однак її ім'я вже відсутнє у списку учасниць турніру. 

Останній виступ спортсменки відбувся на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році.

AIU зазначає, що тимчасове відсторонення є стандартною процедурою у випадках позитивних допінг-тестів. 

Наразі триває розслідування, і остаточне рішення щодо санкцій буде прийнято після завершення всіх необхідних процедур.

Зауважимо, що 29-річна Марина Бех-Романчук - одна з провідних українських легкоатлеток, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу у стрибках у довжину та потрійному стрибку.Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань (скриншот: AIU)

Якою може бути дискваліфікація

Стандартний термін дискваліфікації за тестостерон - чотири роки.

Але якщо атлет зможе довести, що вживання було ненавмисним або спричинене "специфічними умовами", термін може бути скорочено до двох років або менше.

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