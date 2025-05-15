Скандал с допингом: Марину Бех-Романчук отстранили от соревнований

Что известно о допинговом скандале с Бех-Романчук

Бех-Романчук планировала вернуться к соревнованиям после Олимпиады-2024 на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Однако ее имя уже отсутствует в списке участниц турнира.

Последнее выступление спортсменки состоялось на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

AIU отмечает, что временное отстранение является стандартной процедурой в случаях положительных допинг-тестов.

Сейчас продолжается расследование, и окончательное решение о санкциях будет принято после завершения всех необходимых процедур.

Заметим, что 29-летняя Марина Бех-Романчук - одна из ведущих украинских легкоатлеток, многократный призер чемпионатов Европы и мира в прыжках в длину и тройном прыжке. Марину Бех-Романчук отстранили от соревнований (скриншот: AIU)

Какой может быть дисквалификация

Стандартный срок дисквалификации за тестостерон - четыре года.

Но если атлет сможет доказать, что употребление было неумышленным или вызвано "специфическими условиями", срок может быть сокращен до двух лет или меньше.