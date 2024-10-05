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Скандал із доларами на ліжку. ДБР повідомило про підозру голові Хмельницької МСЕК

Фото: голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа отримала підозру від ДБР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. Їй оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах", - йдеться у повідомленні.

Наразі керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. Досудове розслідування триває.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 3 та 4 жовтня правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.

У керівниці МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького.

За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів. Всі ці статки вона не внесла до свої щорічної декларації.

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