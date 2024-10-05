Скандал с долларами на кровати. ГБР сообщило о подозрении главе Хмельницкой МСЭК

"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Во время обысков у нее и ее родственников нашли лишь наличными почти 6 млн долларов в разных валютах", - говорится в сообщении.

Руководителю Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества. Досудебное расследование продолжается.

Что этому предшествовало

Напомним, 3 и 4 октября правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и ​​по месту жительства чиновника и его близких родственников.

У руководительницы МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у должностной лица и ее родственников работники ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность и отмывание ею денег через разные бизнес-проекты.

Во время следственных действий чиновник пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллионом долларов через окно.

Также правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновника принадлежат немалое состояние. Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. кв. м в одном из парков Хмельницкого.

За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов. Все это состояние она не внесла в свою ежегодную декларацию.