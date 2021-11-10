ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Скандал с Doing Business: Всемирный банк планирует перезапустить рейтинг

Новина українською →
Вашингтон, Среда 10 ноября 2021 20:48
Скандал с Doing Business: Всемирный банк планирует перезапустить рейтинг Фото: Всемирный банк перезапустит рейтинг Doing Business (vsemirnyjbank org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирный Банк планирует в течение двух лет опубликовать обновленный рейтинг Doing Business по легкости ведения бизнеса в странах. Как обещают его создатели, в списке изменится методология его составления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказала агентству главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхард, некоторые ключевые концепции для нового рейтинга бизнес-климата в странах уже подготовлены. В частности, методология обновленного списка станет более прозрачной, будет уделено особое внимание данным опросов.

При составлении обновленного рейтинга планируется снижение роли государственных учреждений в предоставлении консультационных услуг по анализу данных. Их сбором преимущественно будут заниматься независимые компании и организации.

Напомним, в середине сентября Всемирный банк принял решение больше не публиковать рейтинг Doing Business.

Отметим, в 2020 Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business из-за нарушений, которые были составлены при составлении рейтингов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банк Doing Business
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны