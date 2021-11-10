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Скандал з Doing Business: Світовий банк планує перезапустити рейтинг

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Вашингтон, Середа 10 листопада 2021 20:48
Скандал з Doing Business: Світовий банк планує перезапустити рейтинг Фото: Світовий банк перезапустить рейтинг Doing Business (vsemirnyjbank org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Світовий Банк планує протягом двох років опублікувати Оновлений рейтинг Doing Business щодо легкості ведення бізнесу в країнах. Як обіцяють його творці, в списку зміниться методологія його складання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповіла агентству головний економіст Світового банку Кармен Рейнхард, деякі ключові концепції для нового рейтингу бізнес-клімату в країнах вже підготовлені. Зокрема, методологія оновленого списку стане більш прозорою, буде приділено особливу увагу даним опитувань.

При складанні оновленого рейтингу планується зниження ролі державних установ у наданні консультаційних послуг з аналізу даних. Їх збором переважно займатимуться незалежні компанії та організації.

Нагадаємо, в середині вересня Світовий банк прийняв рішення більше не публікувати рейтинг Doing Business.

Відзначимо, у 2020 Світовий банк призупинив публікацію Doing Business через порушення, які були складені при складанні рейтингів.

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