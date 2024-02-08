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Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області, всі підуть в "Лють"

Фото: Олександр Фацевич, заступник голови Національної поліції (facebook.com/vas.bohdan)
Автор: Сергій Пишкін

Національна поліція прийняла рішення розформувати полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, в якому спецпризначенці раніше відмовились вступати в штурмову бригаду "Лють".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича.

Що сталось 

4 лютого в мережі почало ширитись відео зі зборів поліцейських, на якому обговорювалось переведення силовиків до штурмової бригади "Лють". Останні виступали проти відповідного рішення, втім, були готові воювати у своєму підрозділі.

Як відреагувала Нацполіція 

Як відзначив Фацевич, з початку повномасштабної війни поліцейські різних служб, у тому ж числі й підрозділів особливого призначення, встали до оборони й захисту України. Через це було прийнято рішення: 

  • розформувати полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області; 
  • перевести усіх спецпризначенців полку до штурмової бригади Національної поліції "Лють"в порядку ст. 65 Закону України "Про Національну поліцію України".

"Ті особи, поліцейські, які відмовлятимуться (від вступу до "Люті", - ред.) - будуть звільненні з врученням повісток", - додав Фацевич. 

В Нацполіції нагадали про те, що у 2023 році були прийняті зміни до закону "Про Національну поліцію", відповідно до яких поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні нашої країни шляхом безпосереднього ведення бойових дій. 

Попри те, що правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення отримали низку додаткових функцій, саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом.

"Поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади "Лють", а також зведених загонів щоденно боронять Україну та залишаються вірними присязі на вірність українському народу", - додає Нацполіція. 

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