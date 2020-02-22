Скалецкая опровергла фейки о том, что выезжала из Новых Санжар

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла информацию о том, что якобы покидала территорию санатория "Новые Санжары". Об этом она заявила на своей странице в Facebook, опубликовав видео с места обсервации, передает РБК-Украина.

По ее словам, она находится там с обеда пятницы, никуда не выходя.

"Вчера была очень занята, не было времени смотреть новости и читать соцсети. Сделала это сегодня и, честно говоря, была очень удивлена. Уважаемые журналисты, политики и другие люди рассказывают, как "Скалецкая зашла к инфицированным, потом полетела в Киев, заразила там всех и снова вернулась в Санжары", - отметила министр здравоохранения.

Скалецкая объяснила, что прибыла в поселок Новые Санжары в четверг, 20 февраля, вечером вместе с премьер-министром. Ночь и первую половину следующего дня она провела в Полтавской области, проверяя готовность медучреждений к любому развитию событий.

"Только после этого днем ​​в пятницу, 21 февраля, я зашла на территорию санатория "Новые Санжары", где нахожусь и откуда смогу выйти только вместе со всеми", - сообщила министр.

Министр призвала не распространять фейки и не сеять панику, ведь "информационная гигиена является не менее важной, чем санитарная".

Как писало РБК-Украина, в четверг, 20 февраля, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые были эвакуированы из китайского города Ухань.

По состоянию на 22 февраля ни у одного эвакуированного из Уханя, находящихся в Новых Санжарах, не выявлены признаки заражения коронавирусом COVID-2019.