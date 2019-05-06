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На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли "черные ящики"

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 09:57
На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли "черные ящики"
Фото: пожар в Шереметьево (web screenshot)

Расшифровка может занять от двух недель до месяца

В аэропорту Шереметьево (РФ) найдены оба "черных ящика" аварийного Superjet, они в нормальном состоянии. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, расшифровка может занять от двух недель до месяца.

"Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца - речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера после вылета лайнера авиакомпании "Аэрофлот" экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и поламались стойки шасси. В результате катастрофы погиб 41 человек.

Также сообщалось, что в самолет во время полета ударила молния, из-за чего пропала радиосвязь. Попадание молнии на условиях анонимности подтвердил и один из членов экипажа. По предварительным данным, возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.

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