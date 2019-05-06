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У СК РФ назвали версії аварії катастрофи в Шереметьєво

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 11:26
У СК РФ назвали версії аварії катастрофи в Шереметьєво
Фото: пожежа в Шереметьєво (instagram.com 4ray.gallery)

Аварія сталася через недостатню кваліфікацію пілотів

Катастрофа літака в Шереметьєво могла статися через технічну несправність та недостатню кваліфікацію пілотів. Про це заявила офіційний представник слідчого комітету росії РФ Світлана Петренко, повідомляють росЗМІ.

В результаті авіакатастрофи загинула 41 людина.

"Слідством розглядаються різні версії події, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, що проводили технічний огляд борту, а також несправність повітряного судна і несприятливі метеоумови", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, знайдені обидва "чорні скриньки" аварійного Superjet, вони в нормальному стані. Розшифровка може зайняти від двох тижнів до місяця.

РБК-Україна писало, що 5 травня після вильоту лайнера авіакомпанії "Аерофлот" екіпаж повідомив про технічні неполадки і попрямував в Шереметьєво на екстрену посадку. При посадці у літака загорілися двигуни і поламалися стійки шасі. В результаті катастрофи загинула 41 людина. Дев'ять чоловік були госпіталізовані після авіакатастрофи.

Як повідомлялося, четверо людей госпіталізовано в НДІ Скліфосовського, серед них один у важкому, троє - у стані середньої тяжкості. Один з пасажирів у стані середньої тяжкості направлений в медцентр ФМБА.

На місці аварійної посадки лайнера в Шереметьєво знайшли "чорні скриньки" Під час пожежі літака в Шереметьєво загинула 41 людина
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