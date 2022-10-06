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СК "Дніпро-1" – "Вадуц": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Фото: "Дніпро-1" може здобути другу перемогу в Лізі конференцій (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

У третьому турі групового етапу Ліги конференцій 2022/23 український СК "Дніпро-1" прийме ліхтенштейнський "Вадуц".

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Дніпро-1" – "Вадуц" відбудеться у словацькому Кошице 6 жовтня. Початок поєдинку о 19:45 за київським часом. Пізніше в іншому матчі групи E нідерландський АЗ "Алкмаар" прийме кіпрський "Аполлон".

Де дивитися матч "Дніпро-1" – "Вадуц"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Віталій Волочай і Роман Бебех.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – "Вадуц"

Фахівці контори Favbet визначили "спортклубівців" фаворитом поєдинку. На їхню перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 1,71. Імовірність успіху "Вадуца" оцінили балом 5,10. Навіть нічия вірогідніше з кефом 4,00.

Футбольні оптимісти можуть закластися на розгромну перемогу "Дніпра-1" з перспективним коефіцієнтом 12,00. Натомість уболівальники з вірою у відкритий футбол можуть розглянути варіант зі ставкою на голи обох команд у кожному з таймів з кефом 11,50.

Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – "Вадуц"

"Дніпро-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Довбик

"Вадуц": Шанд – Гассер, Ісік, Джамейлі – Ульріх, Гаїч, Добрас, Гельзер – Джіджек, Гаслер – Сасере

Напередодні "Шахтар" поступився "Реалу" в Мадриді на груповому етапі Ліги чемпіонів. За Королівський клуб забили бразильці Родріго та Вінісіус, а в складі "гірників" під завісу першого тайму відзначився Зубков.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Ренна" та "Динамо" на груповому етапі Ліги Європи.

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